PKK liderlerinden Mustafa Karasu’nun talimatının ardından, terör örgütünün siyasal uzantısı HDP, Adalet Yürüyüşü’nü Kocaeli Kandıra’dan karşılama kararı aldı. Milletvekillerinin tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden korteje katılacak HDP, CHP'nin İstanbul'da yürüyüş sonrası yapacağı buluşmada da kitlesel olarak yer alacak.

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne sözlü destek veren PKK'nın siyasal uzantısı HDP, üyeleriyle birlikte yürüyüşe de katılacak.



Kararın, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Yürüyüş Demirtaş'ın çığlıdır" çıkışı ve bölücü terör örgütü PKK liderlerinden Mustafa Karasu'nun yürüyüşe destek vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti.



Bir süredir CHP'nin eylemini partinin yetkili organlarında tartışan HDP, yürüyüş güzergahında yer alan Kocaeli Kandıra sapağında korteji karşılama kararı aldı. Karşılama için belirlenen yer, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karşılama için bu noktanın belirlenme nedeni ise, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte milletvekilleri Ferhat Encü, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım ve Besime Konca’nın bu cezaevinde tutuklu olması.



HDP, ayrıca yürüyüşün son bulacağı İstanbul’da yapılacak buluşmaya da kitlesel katılma kararı aldı. Parti, yerellerde de yürüyüş kapsamında yapılacak etkinliklere kitlesine katılım sağlanması çağrısında bulundu.



Bolu'ya gelinen yürüyüşün 10'uncu gününde bir destek de Liberal Demokrat Partisi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, "Adaletsizlik, hukuksuzluk, keyfilik, normsuzluk diz boyu. Ardı arkası kesilmiyor, sustukça hepimize, herkese uzanıyor" dedi.



Yürüyüş öncesi açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kardeşler mensubu olduğu belirtilen 6 öğrenci hakkında Mısır hükümetinin verdiği idam kararını değerlendirdi.



ulusal.com.tr