Ana muhalefet partisinin yürüyüşüne PKK'nın siyasal uzantısı HDP'den destek üstüne destek geliyor. Son açıklamayı eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı. Yürüyüşe HDP'lilerin tutuklu olduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden katılacağını söyleyen Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın liderlerinden Mustafa Karasu'nun talimatının ardından CHP'nin yürüyüşüne HDP'den üst üste destek açıklamaları geliyor.



Son açıklama HDP'li eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten geldi.



Yürüyüşe HDP'lilerin tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden katılacağını belirten Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini söyleyen Türk, sağlığı el verdiğince de yürüyeceğini ifade etti.



Kürtler, Aleviler ve toplumun çeşitli kesimlerinin mağdur edildiğini iddia eden Türk, "Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir" diye konuştu.



Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde ilginç bir protestoya maruz kaldı. Yürüyüşçülerin konaklayacağı kamp alanını önüne bir şahıs tarafından hayvan gübresi döküldü.



Güvenlik güçleri gübrenin döküldüğü kamyonun peşinden koştu ancak, kamyonu terk edilmiş olarak buldu.



Uzun süre etrafa kötü kokunun yayıldığı kamp alanı Düzce Belediye ekiplerince temizlendi. Gübre döken araç sahibine 3 bin lira para cezası verildi.



ulusal.com.tr