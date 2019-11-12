PKK/HDP'den ittifak açıklaması

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ile oluşturdukları birlikteliğin sürdürülmesini istedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, genişletecekleri ittifakla yeni bir Anayasa yapılmasını istedi.

CHP ile İyi Parti gurup toplantılarında ise gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerka ziyaretiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "mektup" eleştirisi yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal mektubunun iade edilmesini istedi.



ulusal.com.tr