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PKK/HDP'den CHP'ye olumlu yanıt

PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, CHP'nin yürüyüşünü önümüzdeki günlerde somut olarak destekleyeceklerini açıkladı. Yürüyüşe katılmak için görüşmeler yaptıklarını belirten Kemalbay, PKK'yı kurtarmak için yeni bir açılım istedi. Öte yandan CHP'nin yürüyüşü de 13'üncü günü geride bıraktı.

PKK/HDP'den CHP'ye olumlu yanıt

Bölücü terör örgütü PKK'nın liderlerinden Mustafa Karasu'nun talimatının ardından HDP’den açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'nin Adalet adını verdiği yürüyüşe katılma kararı alan HDP’den yeni bir açıklama daha geldi. 

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, somut olarak yürüyüşe katılacaklarını, planlamayı yakın bir zamanda ilan edeceklerini söyledi.

Hendeklere gömülen PKK'yı kurtarmak için yeni bir açılım çağrısı yapan Kemalbay, CHP’nin yürüyüşünün bu ilkeyle örtüştüğünü belirtti.

Öte yandan CHP’nin yürüyüşü 13'üncü günü geride bıraktı. CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Bolu'dan Düzce çıkışına ilerdi.


Kılıçdaroğlu'nun "Bütün dünyaya" çağrısıyla başlayan yürüyüşe batıdan destek gelmeye devam ediyor. Sosyalist Enternasyonal adına Genel Sekreteri Luis Ayala 14'üncü günde  yürüyüşe katılacak.

Bir destek de Almanya Federal Meclis'inden geldi. Ortak basın metniyle desteklerini ilan eden 4 Alman vekilin açıklamasında, "Türk adalet sistemi, artık bu ismi taşıma hakkını kaybetmiştir" denildi.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #chp #pkk #serpil kemalbay
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