Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu öldü, 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, 2 sivil de yaralandı.



Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı.



Valiliğin açıklamasında, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi.