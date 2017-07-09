Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, 2 sivil de yaralandı.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı.
Valiliğin açıklamasında, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi.
Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu öldü, 2 sivil yaralandı.
Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, 2 sivil de yaralandı.
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