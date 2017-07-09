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PKK/PYD'den tarım arazisinde çalışan işçilere saldırı

Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu öldü, 2 sivil yaralandı.

PKK/PYD'den tarım arazisinde çalışan işçilere saldırı

Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere  ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, 2 sivil de yaralandı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD, Mare'ye bağlı  Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan  işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de  hafif yaralandı.

Valiliğin açıklamasında, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)  bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet  Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #pyd #kilis
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