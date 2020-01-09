PKK/PYD, IŞİD'lileri böyle serbest bıraktı

PKK/PYD, IŞİD'lileri işte böyle serbest bıraktı.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 40 IŞİD'li daha serbest kaldı.

Terör örgütü tarafından hapishanelerde tutulan IŞİD'liler salıverildi. Teröristlere bölgedeki Arap aşiretler kefil oldu.

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine, yüzlerce teröristi serbest bırakıyor veya kaçmalarına göz yumuyor.

Örgüt, bu şekilde ABD ve diğer Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını sağlamaları için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 17 Kasım 2019'da yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 IŞİD'liyi serbest bıraktı.

Öte yandan son iki ayda Haseke'de yer alan Hol kampında binden fazla IŞİD mensubu ve ailesi serbest kaldı.

ulusal.com.tr