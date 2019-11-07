PKK/PYD'nin tıbbi cihazları Türk firmasından

Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki hastanelerindeki tıbbi cihazların bir Türk firması tarafından temin edildiği belirlendi. Aydınlık, PKK/PYD'nin Fırat'ın doğusunda kontrol ettiği bölgelerde bulunan hastanelerdeki tıbbi cihazlarla ilgili kritik bir bilgiye ulaştı.

Edinilen bilgilere göre PKK/PYD'nin kontrolündeki hastanelerdeki tıbbi cihazları bir Türk firması sattı. Edinilen bilgilere göre, Habur'dan Irak'a satılmış gibi gösterilen tıbbi cihazlar daha sonra Irak'tan Suriye'ye götürüldü.

TIBBİ CİHAZLARI İSRAİL FİNANSE EDİYOR OLABİLİR

Türkiye'den gönderilen teknisyenler tarafından PKK/PYD'nin hastanelerine monte edildi. PKK/PYD'nin hastanelerinin tıbbi cihazlarını temin eden firmanın sahibinin sık sık İsrail'e gidip geldiği de öğrenilirken, satılan tıbbi cihazların parasının İsrail tarafından da ödenmiş olabileceği bildirildi. Ankara'nın İskitler semtinde bulunan firma ile ilgili araştırma başlatıldığı ifade edildi. Firmanın Kandil ve çevresindeki PKK'ya başka tıbbi cihazlar verip verilmediği de inceliyor.

ulusal.com.tr