PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/PYD'den kaçan 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu
GÜNDEM 25.11.2019, 22:09 25.11.2019, 22:17
İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/PYD'den kaçan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD’de çözülmeleri hızılandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır.
25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El Arap ( Kobani) bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ulusal.com.tr
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