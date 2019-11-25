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PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/PYD'den kaçan 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu

GÜNDEM 25.11.2019, 22:09 25.11.2019, 22:17
PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/PYD'den kaçan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD’de  çözülmeleri hızılandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır. 

25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El Arap ( Kobani) bölgesinden 2 terörist,  İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ulusal.com.tr

#pkk #pyd
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