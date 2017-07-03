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PKK/PYD'ye verilen silahların bir bölümü sınır bölgesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namluyu Afrin'e çevirdiği bir dönemde Amerika'nın "IŞİD ile mücadele" bahanesiyle PKK/PYD'ye verdiği silahların büyük bir bölümü Türkiye sınırına taşındı. 9 konteyner silahın Ayn el Arap, Derik, Kamışlı ve Dırbasiye bölgesindeki üs bölgelerine gönderildiği ortaya çıktı.

PKK/PYD'ye verilen silahların bir bölümü sınır bölgesinde

Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekarelik alanı temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD hakimiyetindeki Afrin'i de temizlemek için hazırlıklara başladı. 

Afrin harekatı konuşulurken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Ankara'ya geldi.

Rus bakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme yaptı.

Ankara'da Afrin harekatının hazılıkları konuşulurken Amerika da PYD/PKK'ya verdiği silahların büyük bir bölümünü sınır hattına taşıdı.

Donald Trump'ın "ağır silah yardımı" kararnamesini imzalamasından sonra toplamda 468 tır silah PYD bölgesine gönderilmişti. Milli Gazete'nin haberine göre, "IŞİD ile mücadele" bahanesiyle gönderilen 9 konteyner silah  Ayn el Arap, Derik, Kamışlı ve Dırbasiye'deki üs bölgelerine yerleştirildi.

PYD'ye yakın kaynaklara göre, Trump'ın özel temsilcisi Brett McGurk da PKK'lı üst düzey isimlerle bir araya geldiği toplantıda, gönderilen silahların değerinin 2 milyar 120 milyon dolar olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #silahlı saldırı #pyd #pkk #ayn el arap #ışid #tsk #afrin #Türk Silahlı Kuvvetleri #kamışlı #derik
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