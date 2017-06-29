YPG'ye kesintisiz bir şekilde silah vermeyi sürdüren Amerika, bir yandan da örgütün küçük çocukları kullanmasını eleştiren bir rapor yayımladı. Raporda küçük çocukların Irak'ın kuzeyinde cepheye sürüldüğü anlatıldı.

Bir yandan YPG’yi ağır silahlarla donatan Amerika, bir yandan da itiraf niteliğinde bir rapora imza attı. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda YPG ve PKK'nın küçük yaşta çocukları çatışmaya sürdüğü belirtildi.



Amerika'da yayınlanan 2016 İnsan Ticareti Raporunda örgütün çocuk istismarına geniş yer verildi.



Raporda PKK ve Yezidi milis grup YBŞ'nin bazıları 12 yaşında olan çocukları Irak'ın kuzeyinde çatışmaya sürdüğü aktarıldı.



Raporda ayrıca, YPG'nin, silah altındaki 18 yaşından küçük çocukların salıverilmesi konusundaki uluslararası anlaşmaya uymadığı, 2016 yılında da 12 yaşındaki çocukları toplayıp eğittiği anlatıldı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı geçen şubatta Twitter hesabından Suriye’nin kuzeyinde dağıtılan silahların küçük yaştaki çocuklara da verildiğini gösteren fotoğrafları paylaşmıştı.



Fotoğraflar büyük tepki toplamış, Pentagon ise "Çocukların savaştırılması kötü bir şey, ancak orada durum farklı" açıklaması yapmıştı.



ulusal.com.tr