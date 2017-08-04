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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması ile ilgili operasyon

Polis Akademisinin 2012'deki giriş sınavı sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 24'ü, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli'de yakalandı.

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması ile ilgili operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınavdan önce sızdırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 24 zanlının gözaltına alındığı, şüphelilerin tamamının kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildikleri ya da görevden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca, 17 Ağustos 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 80 ve 45 sanıklı iki dava açılmıştı.

Etiketler; #Polis akademisi #kocaeli #Eskişehir #izmir #istanbul #ankara
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