Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis, silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Evden ayrıldığı sırada bazı malzemelerin havalandırma boşluğundan atıldığı ihbarı üzerine eve tekrar giden polis havalandırma boşluğunda uzun namlulu silahlar, el bombaları ve patlayıcılar buldu.

Emniyet Müdürlüğü kentte terör örgütüne yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Bağlar İlçesinde bulunan bir eve önceki gün operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda evde arama yapan polis,ÿ9 mm çapında 1 tabanca ile bu tabancaya ait 1 şarjör, 7.65 mm.ÿçapında 1 tabanca ile bu tabancaya ait 1 şarjörler ele geçirdi. Evde aramalarını tamamlayan polis evden ayrılırken, aramaların yapıldığı evin havalandırma boşluğuna malzemeler atıldığı yönünde bilgi gelmesi üzerine polis tekrar harekete geçti.



Bilgileri değerlendiren polis, bu kez evin havalandırma boşluğuna inerek aramalarını burada yaptı.







Yapılan aramada, 5ÿel bombası, 3 AK 47 marka uzun namlulu silah, 11 AK 47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 Karabiner 98 K marka keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 6’sı çelik uçlu olmak üzere 24 fişek, 405 AK 47 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 38ÿel yapımı patlayıcı dış kalıbı, 1 dışı çivi ile desteklenmiş halde, 1 dışı kırık ve jelatin sarılı olmak üzere 2 bardak, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin ise örgütün dağ kadrosundan olduklarının değerlendirildiği belirtildi.