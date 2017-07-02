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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı! Tam 2 bin 721 operasyon

Türkiye genelinde sokak satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin, ve 166 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı! Tam 2 bin 721 operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt  genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik nisan, mayıs ve haziran aylarında 2 bin 721 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin, 166 bin 271 uyuşturucu hap, 12 bin 165 adet Hint keneviri, 6 kilogram kokain, 23,5 gram  afyon,10 kilogram metamfetamin ve 28 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 26 kilogram ham madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 bin 983 zanlıdan 2 bin 946'sı tutuklandı. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #emniyet #uyuşturucu
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