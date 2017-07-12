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Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler, hapis cezası aldılar

Barda kavga çıkaran ve müdahale eden polisi “Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin cahil köpekler” diye tehdit eden Duygu K. ve Gizem S., 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı

Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler, hapis cezası aldılar

POLİSE “Sen benim kim olduğumu biliyor musun!” tehdidini, mahkeme affetmedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, stilist Gizem S. (21) ile reklamcı Duygu K. (28) bir bara gitti. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre bir süre sonra Gizem S. ile garson arasında tartışma yaşandı. Olay büyüyünce Gizem S. hava almak için dışarı çıktı. Tekrar mekâna girmek isteyince de güvenlik engeline takıldı.

İçeri alınmayan Gizem S. güvenlik görevlileriyle tartışırken, devriye gezen polis ekibi araya girdi. Mekân sahibi, Gizem S. ve Duygu K.’dan şikâyetçi oldu. İki kadın, bu kez polisle tartışmaya başladı. İkili, polis memurlarına “Siz kimsiniz de bizi karakola götüreceksiniz, hepiniz haritadan yer beğenin, benim sevgilim savcı, cahil köpekler” dedi. Bunun üzerine kelepçelenerek mekândan çıkarılan iki arkadaş karakola götürülerek ifadeleri alındı.

‘HATIRLAMIYORUM’

İki polisin şikâyetçi olduğu kadınlardan Gizem S. “Aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum”, Duygu K. ise “Tartışma yaşandı ancak ne olup bittiğini hatırlamıyorum” dedi. Yargılama sonunda mahkeme iki kadını ‘hakaret’ten 1 yıl 2 ay 17 gün hapse çarptırdı. Ceza ertelendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #polis
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