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Polisleri taşıyan servise yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü yayınlandı

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü yayınlandı. Teröristlerden birinin, saldırıdan bir gün önce peruk takıp keşif yaptığı tespit edildi.

Polisleri taşıyan servise yönelik saldırıya ilişkin yeni görüntü yayınlandı

22 kişinin yaralandığı Adana'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araca saldırı düzenleyen teröristlerden birinin yeni görüntüsüne ulaşıldı. 

4 ay önce Adana'da hücre evi kiralayan MLKP üyesi iki teröristten Fırat Ş'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırının gerçekleştiği bölgede 1 gün önce keşif yapan teröristin peruk kullandığı belirlendi. 

Daha önce şapka ile görüntülenen teröristin kıyafetiyse aynı. 

Görüntülerdeki bir başka ayrıntı da teröristin elinde poşet taşıması oldu. 

Sabahın erken saatlerine kaydedilen görüntülerde Fırat Ş, bir süre sonra sokağa girip gözden kayboluyor. 

Emniyet ekiplerinin teröristleri yakalamak için operasyonları sürüyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
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