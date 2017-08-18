İstanbul'da toplum polisleri, kurban satıcılarını sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyardı.
Ataşehir'de kurulan kurban pazarındaki çadırları tek tek gezen polisler, besicilere bilgilendirici broşürler de dağıttı.
Ziyaretlerde gerçek para ile sahte parayı ayırt edebilmeleri konusunu uygulamalı olarak gösterildi.
Besciler de uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın son gününe kadar kurban pazarlarını dolaşıp, kurban satıcılarını bilgilendirecek.
ulusal.com.tr
İstanbul Ataşehir'de kurulan, kurban pazarını tek tek gezen toplum polisleri besicileri dolandırıcılara karşı uyardı. Kurban satıcılarına uyarıcı broşürler de veren polisler, bayram sonuna kadar kurban satıcılarını bilgilendirecek.
İstanbul'da toplum polisleri, kurban satıcılarını sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyardı.
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