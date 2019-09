Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış, yaptığı açıklamada "Hayata bakış açımız, devletimizin nerede ihtiyacı olursa milletimize ve devletimize orada elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeyi gerektirir. Yaklaşık 14 yıl milletvekilliği, 5 yıl bakanlık gibi makamlarda hizmet verdikten sonra Büyükelçilik gibi onurlu bir temsil makamında da aynı anlayışla çalışacağız" dedi

Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış, açıklama yaptı.



Bağış, şunları belirtti:



"Resmî gazetede bugün yayınlanan kararname ile Türkiye'mizi Çek Cumhuriyeti’nde temsil etmek üzere T.C. Prag Büyükelçisi olarak atanmış bulunmaktayım.



Uzun yıllardır siyasette yol ve dava arkadaşı olduğum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere hükümetimizin tüm üyelerine ve gençlik yıllarımdan itibaren yakın çalıştığım Dışişleri Bakanlığının yönetimine şahsıma gösterdikleri güven ve tevdi ettikleri bu onurlu görev için müteşekkirim. Devlet ve milletimi ülkelerinde temsil etmem için onayı gereken Çek Cumhurbaşkanı Sayın Milos Zeman ve tüm devlet yetkililerine ve büyük bir diplomatik jest yaparak Türkiye’nin agreman talebini onayladıklarının bilgisini ülkemize resmî ziyaretinde Cumhurbaşkanımıza bizzat veren Çekya Başbakanı Sayın Andrej Babiş’e ve kendisinin ziyareti devam ederken talimatıyla T.C. Prag Büyükelçiliğimize agremanı resmî nota ile takdim ettiren Çekya Dışişleri Bakanı Sayın Tomas Petricek ve tüm mesai arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ederim.



Devletimin bir neferi ve milletimin bir hizmetkarı olarak yıllarca yurt içinde ve dışında sivil toplum kuruluşlarında, siyasi kurum ve partilerde, devletimizin yasama ve yürütme kurumlarında, üniversitelerimiz ve akademik platformlarda ve özel sektörde edindiğim tecrübeleri bundan sonra diplomasi alanında ülkem için değerlendirebileceğim için onur duyuyorum. Rahmet ve minnetle andığımız, ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan diplomatlarımızın meslektaşı olmaktan da gurur duyuyorum.



Hayata bakış açımız, devletimizin nerede ihtiyacı olursa milletimize ve devletimize orada elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeyi gerektirir. Yaklaşık 14 yıl milletvekilliği, 5 yıl bakanlık gibi makamlarda hizmet verdikten sonra Büyükelçilik gibi onurlu bir temsil makamında da aynı anlayışla çalışacağız.



Bakanlık yaptıktan sonra üstlendiği Büyükelçilik görevinde ortaya koyduğu cesur performansla binlerce hayat kurtardığı için minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucuları rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başkanlığındaki bakanlar kurulu üyelerinden Behiç Erkin gibi ilk İçişleri Bakanımız Ahmet Ferit Tek, Tevfik Rüştü Aras, Rauf Orbay, Melih Rauf Esenbel, Hasan Işık, Haluk Bayülken, Osman Olcay ve Mehmet Ali İrtemçelik gibi bakanlık yaptıktan sonra büyükelçilik görevi üstlenen büyüklerimizin yaşadıkları deneyimleri inceleyerek gerekli dersleri çıkaracağız.



Özellikle de Atatürk’ün gazi olduktan sonra tedavi amaçlı uzun süre kaldığı topraklarda, Türkçemizi en güzel kullanan şairlerimizden Nazım Hikmet’in sürgün döneminin en güzel şiirlerini üzerine yazdığı, edebiyatımızın klasiklerine imza atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Büyükelçilik yaptığı Avrupa’nın tam merkezindeki büyüleyici altın şehir Prag’da ülkemizi temsil etmek eşim Beyhan ve benim için tabii ki büyük bir gurur vesilesi olacak.



Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları gibi dostumuz ve müttefikimiz Çekya’yla her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademiz tamdır. Şubat 2013’te ikili ticaret hacmimiz için 5 milyar dolarlık bir hedef belirlenmişti. 2018 yılında gerçekleşen 3,65 milyar Dolar’lık ticaret hacmi bu hedefe yaklaştığımızı göstermektedir. Büyükelçilikte tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte önceliğimiz; Türkiye-Çekya ilişkilerinde önemli işbirliği potansiyellerine sahip olan enerji, güvenlik, savunma sanayii, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğimizi arttırmaya çalışarak bu milli hedefi gerçekleştirmek ve yeni hedefler koymak olacaktır.



Türkiye’nin Çek halkının en çok tercih ettiği turizm destinasyonlarından biri olması ve Çekya’nın Türk öğrenciler için değişim programları kapsamında en çok tercih edilen ülkelerden biri olması da halklarımız arasındaki bağı kuvvetlendirme konusundaki umutlarımızı güçlendirmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın Galiçya cephesinde şehit düşerek Çek Cumhuriyeti topraklarındaki üç ayrı şehitlikte Çek halkının ebedi misafiri olarak yatan kahraman askerlerimiz, halklarımız arasındaki en özel bağı oluşturmaktadır. Türk milletinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde hasar gören 1920’li yıllardan kalma Bohemya kristali avizelerinin Çek Hükümetince yenilenmiş olması da halkımızın takdirini kazanmıştır.



Bugüne kadar Prag’da görev yapmış tüm büyükelçi ve diplomatlarımızın emeklerine müteşekkiriz. Onların başlattıkları projeleri uluslararası ve ikili düzeyde işbirliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Çekya’nın halihazırda Dönem Başkanlığı’nı sürdürdüğü Vişegrad Dörtlüsü ile Türkiye arasındaki işbirliğinin devamını da önemseyeceğiz. Ülkelerimizin NATO şemsiyesi altındaki işbirliğinin yanı sıra, Çek Cumhuriyeti’nin AB üyelik sürecimize verdiği desteğin de devamı için elimizden geleni yapacak ve küresel barışı inşa çabalarına katkı sağlamaya çalışacağız.



Gençlik yıllarımızda, 17 sene ABD’de yaşarken ve Türk derneklerinde gönüllü çalışmalar yaparken edindiğimiz gurbetçi ruh ve altyapı ile Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan vatanını seven ve devletine sadık tüm vatandaşlarımızın her sorununu kendimizin bilerek, görevimizi başarıyla gerçekleştirmek için onların destek ve işbirliğini çok önemseyecek ve onlarla sıklıkla bir araya geleceğiz.



Yeni üstlendiğimiz bu onurlu sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken herkesin destek ve yardımı bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun."



