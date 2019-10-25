Primakov için anlamlı konferans

Dünyanın güç ağırlık merkezinin Avrasya'ya kaydığı vurgulandı. Türk Rus dostluğunun yeni dünya düzenine olumlu katkı yaptığı üzerinde duruldu.



Eski Rusya Başbakanı Yevgeni Primakov'un adına doğumunun 90'ıncı yılında önemli bir panel düzenlendi.



Ankara Ticaret Odası'ndaki konferansa Rusya'nın Ankara Büyükelçili ve Rusya Araştırmaları Merkezi Enstitüsü ev sahipliği yaptı. "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği" şekillendirmek adıyla düzenlenen konferansa çok sayıda Türk ve Rus yetkili ile uzman katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan isimler Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkisinin yükselen Avrasya çağına büyük katkı sağladığını belirtti.



Oturumlarda, 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakatın yeni dünya düzeni için büyük taşıdığı kaydedildi.

ulusal.com.tr