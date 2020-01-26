Prof. Dr. Doğan Perinçek: 1 yıl içinde Gölbaşı ve Sincik'te deprem olabilir

Prof. Dr. Doğan Perinçek, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkında ve ileriki zaman için uyarılarda bulundu.

"Ne yazık ki bu alanda ilk kez deprem olmuyor. Daha önce 1875 yılında bir deprem var orada, aradan 145 yıl geçmiş aynı yerde bir deprem daha yaşandı. 1 yıl öncede Palu civarında bir deprem var ondan önceki depremden de 146 yıl geçmiş yani 1874 ve 1875'te peş peşe ayrı segmentlerde iki deprem yaşadık. Palu hemen kuzeydoğuda, sonra Sürsürü'de yaşıyoruz burada fay kırıldı. Kırılan fayın uzunluğuyla birlikte depremin büyüklüğü de artıyor. Bundan sonra ne olur onu konuşmak lazım" diyerek yakın zamanda olası bir deprem için öne dönük önlemlerin gündem olmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Perinçek, "Bu fayın devamında bir kasabamız var şimdi eğer bir yıl arayla geçmişte deprem olmuşsa, bugün yaşadığımız Sürsüce depreminden sonra 1 yıl içinde deprem olabilir. Genellikle depremler doğudan başlıyor mesela Palu'da olmuş Sürsüce'de olmuş. Çelikhan var ondan sonra belki Gölbaşı var. Bundan ders alıp ilerisi için uyarı yapmak lazım. Çelikhan'da bir yıl arayla olduysa 1 yılımız var" diyerek bölge halkına ve yetkililere zaman dilimi sunarak önlem alınması gerektiği mesajını verdi.

Olası büyük bir deprem için 1 yıl önlem süresi olan bölge hakkında Prof. Dr. Perinçek, "1 yıl içinde çok şey yapabiliriz. Sincik civarındaki köylere deprem eğitimi verebiliriz. AFAD'ın görevlerinden bir tanesi zaten AFAD bu eğitimi verebilir. Ardından yapı stoğunu bir yıl içerisinde özellikle köylerde güçlendirebiliriz. Bunun için her şeyi devletten beklememeliyiz halkında yapması gereken şeyler var. Kendileri işin içine girince daha çok kıymet bilirler" diyerek devlet yardımlarının yanısıra halkın bilinçlenip bu konuda önlem almaları gerektiğini ekledi.

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