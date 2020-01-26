Prof. Dr. Pampal depremleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi
Elazığ depreminin ardından uzmanlar Doğu Anadolu Fay hattına dikkat çekiyor. Adıyaman, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay illerini kapsayan bu fay hattının Elazığ depreminin ardından aktifleştiği belirtiliyor. Uzmanlar, yetkililerin ve vatandaşların olası depremlere karşı yapıları bir an önce dayanıklı hale getirilmesini öneriyor.
GÜNDEM 26.01.2020, 18:33
Doğu Anadolu Fay hattının aktifleştiği belirtildi, olası depremlere karşı uyarı yapıldı.
Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik depremin ardından olası depremlere karşı alınması gereken tedbirler tekrar gündeme geldi.
Ulusal Kanal’a konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ depremiyle birlikte aktifleşen fay hatlarına dikkat çekti.
Pampal, Orta Marmara Fay Hattına da vurgu yaptı, olası İstanbul depremine değindi.
Pampal, hükümetin kentsel dönüşüm adımının olumlu olduğunu belirtti. Ancak binaların depreme dayanıklılık testlerinin vatandaşın inisiyatifine bırakılmamasını vurguladı.
Prof. Dr. Pampal, hükümetin getirdiği imar affına karşı ise eleştirilerini dile getirdi. Depreme karşı uyarılarını sıraladı.
ulusal.com.tr
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