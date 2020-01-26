Prof. Dr. Pampal depremleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi

Doğu Anadolu Fay hattının aktifleştiği belirtildi, olası depremlere karşı uyarı yapıldı.

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik depremin ardından olası depremlere karşı alınması gereken tedbirler tekrar gündeme geldi.

Ulusal Kanal’a konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ depremiyle birlikte aktifleşen fay hatlarına dikkat çekti.

Pampal, Orta Marmara Fay Hattına da vurgu yaptı, olası İstanbul depremine değindi.



Pampal, hükümetin kentsel dönüşüm adımının olumlu olduğunu belirtti. Ancak binaların depreme dayanıklılık testlerinin vatandaşın inisiyatifine bırakılmamasını vurguladı.



Prof. Dr. Pampal, hükümetin getirdiği imar affına karşı ise eleştirilerini dile getirdi. Depreme karşı uyarılarını sıraladı.

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