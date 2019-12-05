Prof. Dr. Semih Koray: ABD Temsilciler Meclisi'ni Türkiye ve Çin düşmanlığı birleştiriyor

Koray, açıklamasında şunları belirtti:

ABD Temsilciler Meclisi, Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde “insan hakları”nın ihlal edildiği iddiasıyla yeni bir “yaptırım” yasasını daha 407’ye karşı 1 oyla kabul etti. ABD, kendi devlet aygıtı içinde kuruluşundan bu yana İç Savaş dışında en derin parçalanmasını yaşarken, Temsilciler Meclisi’ni birleştiren tek şey, Çin, Türkiye, İran ve Rusya düşmanlığı temelinde çıkarılan “yaptırım yasaları” haline gelmiştir. Çin’e ve Türkiye’ye karşı Temsilciler Meclisi’nin son dönemde kabul ettiği “yasa”ların ortak yanı, Amerikan yapımı ayrılıkçı terörün bu ülkeler tarafından ezilmesinin “insan hakları ihlâli” kapsamına alınmasıdır.



Aslında “Yasa”nın gerçek amacı, “Bulgular” başlıklı 4. Bölüm’ün 15. Maddesinde açıkça itiraf edilmektedir. Bu madde şöyledir: “Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Sincan’da ve bütün Orta Asya’da ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ne giderek artan boyutlarda yatırım yapmakta ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi örgütler aracılığıyla, etnik azınlıkların siyasal, dinsel, kültürel veya dile ilişkin haklarını dikkate almaksızın etkisini genişletmektedir.”



Amerika’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya dayattığı neoliberal uluslararası düzen çökmüştür. Avrasya’dan Atlantik Sistemi’ne seçenek oluşturan bir Gelişen Dünya yükselmektedir. ABD’nin bu yükselişi frenleme çabası içinde örgütlediği, beslediği ve ateşe sürdüğü terör örgülerine karşı mücadeleyi Temsilciler Meclisi’nin kendisini “mahkeme” yerine koyarak “suç” ilan etmesi, “gücü”nün değil, “çaresizliği”nin bir sonucudur. Temsilciler Meclisi, yasada “suçlu” ilan edilen kişilere ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan güvenlik kuruluşlarına danışarak oluşturacağı yeni “suçlu” listelerini de 180 gün içinde kendisine iletmesini istemektedir.



Biz, Vatan Partisi olarak, çağdaş uluslararası ilişkilere egemen olması gereken bütün ilkelerin ağır bir ihlâlini oluşturan bu belgenin “yasa” adı altında ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmiş olmasını şiddetle kınıyor ve bütün Avrasya ülkelerini ayrılıkçı teröre karşı mücadelede işbirliğini sıkılaştırmaya çağırıyoruz.