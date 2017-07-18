İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, Türkiye'nin ikliminin değiştiğini beriterek, " Artık yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yarı kurak iklimlerde bu tür yağışları görmemiz mümkün." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan yağışın beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Bu artık küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği. Türkiye'nin iklimi değişiyor. Artık yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yarı kurak iklimlerde bu tür yağışları görmemiz mümkün." dedi.



İstanbul'daki sağanak yağışla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Şen, bu tür bir yağışın geleceğini kendisinin de sosyal medyadan duyurduğunu söyledi.



Şen, 3-4 gün öncesine kadar İstanbul'daki hava sıcaklığının 31-32 derece olduğunu anımsatarak, "Sıcaklık dün 24 derecelere düştü. 8-10 derecelik bir düşüş yaşandı. Sıcaklıklardaki böyle ani bir düşüş atmosferde karışım meydana getirir. Bu tür bulutları, yıldırımları ve aşırı yağışları oluşturur. Bu durum İstanbul üzerinde bu yağışı yaptı. Sıcaklıklardaki bu düşüş nedeniyle İstanbul'daki yağış beklenen bir durumdu. Bu tahmin edilen bir şeydi ve yağış geldi." diye konuştu.



"Aşırı yağışlar, kuraklık, hortumları görmeye başladık"



Prof. Dr. Orhan Şen, birden bire hava sıcaklığının düşmesinin, aşırı yağışların görülmesinin yarı kurak, tropikal iklimlerin özelliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Miami'de görürsünüz. Birden bire haziran, temmuz ayında yağmur yağar ve geçer. Bu artık küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği. Türkiye'de son 10 senede çok belirgindi, iyice belirginleşmeye başladı. Aşırı yağışlar, kuraklık, hortumları görmeye başladık. Bunlara karşı artık tedbirimizi almamız lazım. Türkiye'nin iklimi değişiyor. İklim 10-20 senede değişmez, uzun zaman sürer. Artık yarı kurak iklime doğru gidiyoruz. Yarı kurak iklimlerde bu tür yağışları görmemiz mümkün."