Prof. Dr. Sencer İmer'den çarpıcı açıklama! Bu işin arkasında kim var?

Ulusal Kanal Gün Ortası'na telefonla bağlanan Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, dün akşam İran tarafından gerçekleştirilen misillemeye, ABD'nin nasıl karşılık verebileceğini anlattı.

Prof. Dr. İmer, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi meselesini belki şu çerçevede görmek lazım ABD ve İran topraklarını savunma konusunda aynı stratejiyi benimsiyorlar. Savaşı kendi topraklarında değil de başka topraklarda kabul etme stratejisi. Amerika bu stratejiyi şimdiye kadar hep uyguladı, Amerika topraklarında şimdiye kadar hiçbir savaş olmadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı v.s. hatta şu an devam etmekte olan Irak Savaşı hep Amerika toprakları dışında gerçekleşti. Onun için ABD donanması çok önemlidir. ABD savaşı sürekli diğer topraklara taşır. Şimdi İran'da aynı şeyi yapıyor. İran'ın yapış tarzı da şöyle ; Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Lübnan'da, Afganistan'da yani İran toprakları dışında. Şimdi Kasım Süleymani bunları yürüten komutandı. Bu işi yürüten oydu. İran'ın savunmasını dışarıda yöneten kişi oydu. Şimdi gerek İran, gerekse Amerika bu yaptıkları savunmaya karşı bir takım ideolojik açıklamalarda bulunur. Mesela Amerikalılar der ki, biz bu işleri oraya demokrasi götürmek için, barış götürmek için yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir yere de bunları götürmediler, her yer karıştı. İranlılarda bunu başka türlü ifade ederler, onlar da derler ki biz Müslümanların haklarını savunmak için Filistinlilerin haklarını savunmak için biz bunu yapıyoruz. Ama gerçekte olan şey savaşı toprakları dışında karşılamaktır. Şimdi bunu bildikten sonra Kasım Süleymani'nin öldürülmesi esasen Amerika'nın çıkarlarıyla terstir. Neden terstir? Çünkü İran'ı eğer Amerika zorlarsa, İran, Amerika'ya çok büyük zarar verir. Amerika kamuoyu da bu zararları karşılayamaz çünkü Amerika kamuoyu, aynı Vietnam Savaşı'nda olduğu gibi savaşı istememektedir. Bu durum karşısında şu an ki cumhurbaşkanı ve de cumhurbaşkanı adayı olarak Trump, böyle bir şeyi kesinlikle arzu etmiş olamaz. Bunun arkasında yatan şey Netenyahu'nun, özellikle İsrail'de seçilmek isteyen fakat iki keredir seçilemeyen ve üçüncü kez seçilmeyi bekleyen Netenyahu, ki kendisi biliyorsunuz yolsuzluk iddialarıyla dokunulmazlığı da kaldırılmıştır, onun bunu bir fırsata çevirmek için arka planda düşündüğü ve çalıştığı, yaptıkları bir çalışmadır. Pentagon bu operasyondan sonra başkanın emriyle yaptığını açıkladı fakat dikkat ederseniz Trump attığı tweette 'biz barış istiyoruz, biz savaş falan istemiyoruz' dedi. Yani Trump saval istememeyi ilke edinmek zorunda yoksa başka türlü seçilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Süleymani'nin öldürülmesi şahin kanadının organize ettiği bir hareket. Dolayısıyla bu hareketten sıyrılmak gerekiyor. Sıyrılmak için herhalde ABD'de İran'da hemfikir. Kasım Süleymani'nin toprağa verilmesi sırasında yaptığı törenlerle halkın galeyana geldiği gördük, İran'ın buna bir cevap vermesi gerekiyordu.

Hamaney, verebileceğimiz en yumuşak karşılığı verdik sözüne katılan İmer, bu saldırının koalisyon güçlerine yapılan bir saldırı olduğunu ve bir bir tüm ülkelerin askerlerini çekeceğini söyledi. ABD'nin bu durumda orada kalması çok zor, diyerek asıl sorumlunun İsrail olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr