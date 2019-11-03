Prof. Dr. Tülin Oygür: 60 yıldır bağlı olunan emperyalist kampa veda ediliyor

Türkiye'nin girdiği Avrasya sürecinin öncü kuvvetinin Vatan Partisi olduğu vurgulandı. Amerika'nın yenilgiye uğratıldığı belirtildi.

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı "Birlik ve dayanışma kahvaltısı" düzenledi. Kahvaltıya Vatan Partisi, yöneticileri, üyeleri ve parti dostları katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel kahvaltının onur konuğu oldu. Kürsüye ilk olarak Oygür geldi. Oygür, Türkiye'nin Avrasya yolcuğuna dikkat çekti.

Oygür sonrası kürsüye çıkan Yücel de Amerika'nın kaybettiğini söyledi.

Yücel, yeni dönemde Vatan Partisine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

ulusal.com.tr