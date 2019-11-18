Prof. Dr. Vedat Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda son dakika önemli bir açıklama yapıldı.

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı canlı yayında izleyiciler ile paylaştı.

Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Vedat Bilgin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir.

Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır.

Bunlar tamamen söylentiden ibarettir."

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