AİHM’deki Perinçek-İsviçre ile Demirtaş davalarında hukuktan ve gerçeklerden yana olan Bonn Üniversitesi Hukuk Kürsüsü Başkanı Prof. Stefan Talmon, PKK’ya yakın grupların hedefi oldu.

Almanya’nın eski Başkenti Bonn’da yayınlanan “General Anzeiger” gazetesi, Batı’nın Türkiye düşmanlığına karşı duran, Bonn Üniversitesi Hukuk Kürsüsü ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Stefan Talmon’a karşı saldırı kampanyasına katılıyor. Gazetenin, PKK’nın Bonn’da faaliyet yürüten Avrupa örgütlerinden Navend’in Türkiye’ye saldıran tutumlarını aynen tekrar etmesi dikkat çekiyor. Kampanyaya, PKK’nın diğer örgütlerinin yanında bütçesi CIA’dan paravan olarak karşılanan ve Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren Batılı çevreler de katılıyor. Talmon, AİHM’deki Perinçek-İsviçre Davası’nda Ermeni soykırımına karşı tarihi gerçeklere uyarak Türkiye tezlerini savunmuştu. Talmon’a “Türkiye’nin avukatı” da deniyor.



KAMPANYAYI YÜRÜTEN MERKEZ PKK ENSTİTÜSÜ



Batı tarafından himaye ve destek gören PKK’nın Almanya’daki örgütlerinden Navend şu açıklamayı yapıyor: “Uluslararası anlaşmazlıklarda devletler, hükümetler ve çok uluslu şirketler hesabına çalışan Profesör Talmon’un daha önce de ‘Ermeni Soykırımını İnkar’ davasında Doğu Perinçek’in avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.”



Talmon, AİHM’de görülen Demirtaş davasında da Türkiye’yi temsil etti. Alman medyasının da eleştirilerine hedef olan Profesör Talmon için Kürt Araştırmalar Merkezi Navend ‘istifa’ çağrısı yaptı.

Navend açıklamasında, Alman yetkililerin, siyasi partilerin ve medyanın Demirtaş’ın özgürlüğünü talep ettikleri, Profesör Talmon’un özgürlük ve hukuk karşıtı tutumuyla Alman kamuoyunun vicdanını yaraladığı iddia edildi. İddialar, PKK yayınları yapan



Nupel’de aynen yayınlandı.



Talmon’un ‘hukuk danışmanı’ olarak çalışmasına bir şey denilemeyeceğini belirten CDU’lu eski parlamenter ve konsey üyesi Claudia Lücking-Michel de, “keyfi ve hukuk dışı uygulamalarıyla anılan bir devletin temsil edilemeyeceğini ve savunulmasının üniversitenin saygınlığına gölge düşüreceğini” iddia etti.



CIA’NIN DESTEKLEDİĞİ ÖRGÜTLER



Talmon’a karşı kampanyanın yayıcıları arasında Göttingen’de faaliyet yürüten “Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu Örgütü”, “Gesellschafft für Bedrohta Völker” (GfbV) bulunuyor. Bu örgüt ABD’nin çıkarları ekseninde, bütün milli devletlerin etnik sorunlarını kaşıyan, sözde ezilenden yana bir kuruluş. PKK’ya yakın duruşu da dikkat çekiyor.

GfbV, Bonn Üniversitesi’ne yazılı olarak başvurarak Talmon’un izninin iptalini istedi. Talepte şöyle yazıyor: “Hukuki bir sorunda AİHM 2018 sonunda benzer bir karar (Perinçek davası gibi!) aldı. Kürdistan İşçi Partisi HDP (kendi ifadeleri) Başkanı derhal serbest bırakılmalıdır.”



GfbV’nin Ortadoğu uzmanı Kamal Sido açıklamasında, “Bonn Üniversitesi’nde yönlendirici bir dal olan hukuk dersi veren biri, aynı zamanda AİHM’de otoriter yönetime sahip bir ülkeyi savunamaz” hükmüne varıyor.



ÜNİVERSİTE’NİN CEVABI



Talmon’a karşı saldırı kampanyası yürüten çevrelerin “Talmon’u neden görevde tutuyorsunuz?” sorusuna Üniversite’nin Basın Sözcüsü Andreas Arcut, şu cevabı veriyor: “Uluslararası hukuksal sorunlarda özellikle kabul görmüştür. Katıldığı AİHM, Lahey gibi uluslararası mahkemelerde görülen davalarda ağırlığı vardır, söz sahibidir.”



Aydınlık’a ulaşan bilgilere göre Köln-Bonn civarındaki üniversitelere devam eden Türk öğrencilerin Talmon’a karşı kampanyaya karşı çıkacak ve ona konferans verdirecek. AİHM’deki “Perinçek-İsviçre Davası” nda Türkiye’nin tezlerini savunan Talmon’a Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının ve Temsilciliklerimizin sahip çıkması bekleniyor.



‘TÜRKYE'NİN AVUKATI' KİMDİR?



Batı’nın Türkiye düşmanlığını temsil eden çevreler ve PKK’nın bütün yandaş örgütleriyle birlikte saldırılarına hedef olan Prof. Talmon 2011’de Oxford’tan Bonn Üniversitesi’ne alındı. İngiliz ve Alman vatandaşdır. Bonn’da kamu hukuku, uluslarası hukuk ve Avrupa hukuku kürsülerinde görev yapmaktadır. Londra Barosu’na bağlı bir avukat olarak “Devletler ve Uluslararası hukuk” alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Biz Talmon’u ilk defa AİHM’deki Perinçek-İsviçre Davasında müdahil olarak Türkiye’yi savunduğu sırada tanıdık. Ermeni Soykırımı yalanı ve HDP Eş Genel Başkanının AİHM davasında Türkiye’nin yanında olması Talmon’a karşı yürütülen kampanyanın önemli sebeplerinden ikisidir. Ancak bütün uluslararası davalarda hukukun üstünlüğü ve haklının yanında olma prensibiyle hareket etmektedir. Talmon, Güney Çin Denizi’ndeki çatışmada da Çin’in haklı tutumunu savunmaktadır. Bu tavrı nedeniyle de ABD’nin hedefidir.