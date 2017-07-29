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Profesör Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim

Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, Twitter'dan İstanbul için çok önemli bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı.

Profesör Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim

Cuma günü özellikle Tarkya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. 

Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor" dedi.

İŞTE O UYARI TWİTİ



ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Mikdat Kadioğlu #twitter #istanbul
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