Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.



Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti. Kızılot 3 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.(Süzcü)

