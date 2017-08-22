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Profesör Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.

Profesör Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot  hayatını kaybetti.  Kızılot 3 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.(Süzcü)
 

Etiketler; #Şükrü Kızılot
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