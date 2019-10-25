Putin'in Türkiye'ye yatırımlar için atadığı heyet Ulusal Kanal ve Aydınlık'ı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yatırımlar için atadığı heyet temaslarını sürdürüyor.

Heyet Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ni ziyaret etti. Ulusal Kanal ve aydınlık gazetesinin haber merkezlerinde çalışanlarla sohbt etti.

Artur Niyazmetov yaptığı konuşmada Türk-Rus ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.

Türk girişimcileri ile ticari atılımlar için görüş alışverişinde bulunan heyetin son toplantısı 26 Ekim Cumartesi saat 13'de İstanbul'da yapılacak.



ulusal.com.tr