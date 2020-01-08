Putin İstanbul'a geldi

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye geldi.

Apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan Bakan Lavrov'un, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılması bekleniyor.