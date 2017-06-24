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Putin Türk Akımı çalışmalarını başlatırken, Türkçe 'İleri!' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi düğmesine basarken Türkçe “İleri!” dediği an, kameralara yansıdı.

Putin Türk Akımı çalışmalarını başlatırken, Türkçe 'İleri!' dedi

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip eden Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramadan önce projenin inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile birlikte proje çalışmalarının start verilmesi için düğmeye basarken, Türkçe “İleri!” sonra da Rusça “Vperyod!” (İleri) diyerek düğmeye bastı.

Daha sonra Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etti. Sputnik

Etiketler; #vladimir putin
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