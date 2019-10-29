Putin ve İmran Han 29 Ekim'i kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türkiye'ye iki dost ülke; Rusya ve Pakistan'dan tebrik mesajı gönderildi.



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladımir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafta Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Türk vatandaşlarına saadet ve refah dileklerini iletti.



Rus lider, iki ülke arasındaki yüksek seviyeye ulaşan ilişkilerden memnuniyet duyduğunu kaydetti.



Pakistan Başbakanı İmran Han da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



İmran Han, mesajında "Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr