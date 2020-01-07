Putin ve Jeffrey Türkiye'ye geliyor

Bölgesel gerilimin arttığı günlerde Türkiye Washington ve Moskova'dan iki önemli ismi konuk edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek. Ziyareti duyurulan ilk isim Putin oldu.

Putin TürkAkım Projesini Avrupa'ya bağlayan hattın açılışına katılacak. Saat 14'te Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alacak. Tören öncesi ise Erdoğan Putin ile baş başa görüşme yapacak.

Liderler zirvesinin en önemli gündem başlığı Libya ile İranlı General Kasım Süleymani'ye yapılan suikast olacak. Libya'da ateşkesin sağlanması için iki ülkenin ne yapabileceği değerlendirilecek.

İki lider, Süleymani cinayetinin bölgeye yansımaları ile Tahran Washington hattındaki gerilimin azaltılması konusu da ele alacak. İdlib'teki gelişmeler de zirvede masaya yatırılacak.

Putin'in İstanbul'da bulunduğu sıralarda Jeffrey de Ankara'da olacak. Jeffrey temaslarını; S-400, sözde Ermeni soykırımı tasarısı, teröre destek başta olmak üzere Ankara-Washington hattında süren krizin gölgesinde yapacak.

Jeffrey'in ilk durağı Dışişleri Bakanlığı olacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşecek. Ardından heyetiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı'na geçecek. Burada bakanlık yetkilileriyle görüşecek Jeffrey'i Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabul etmesi bekleniyor.

Jeffrey'in ajandasında iki ülke arasında kriz yaratan başlıkların yanı sıra İranlı efsanevi general Süleymani sukastı da olacak.

ulusal.com.tr