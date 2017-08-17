PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Mare bölgesinde sivillere havan topuyla saldırdı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine havan topuyla saldırı yaptı. 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.



Mare ilçesindeki Mare Hastanesi doktorlarından Abdurrahman Hafız, saldırının Mare ilçesindeki Tel Melid ile Ahris köylerine yapıldığını söyledi.



Hafız, yaralıların Mare'deki hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.



Mare'de yaşayan Muhammed Hateeb, PKK/PYD'nin Mare ve çevresindeki muhaliflerin kontrolünde yer alan bölgelere sık sık saldırdığını söyledi.



Örgütün daha önce ilçe merkezine füze ve havan toplarıyla saldırdığını hatırlatan Hateeb, ''Uluslararası müttefiklerinden destek alarak muhalif bölgelere saldırıyor. Bölgede çok sayıda köy, beldenin yanı sıra bir ilçe, örgütün işgali altındadır.'' diye konuştu.







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