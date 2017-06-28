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PYD/PKK'nın kuryesi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın kuryeliğini yaptığı belirlenen Suriyeli yakalandı.

PYD/PKK'nın kuryesi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın kuryeliğini yaptığı belirlenen Suriyeli yakalandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu Suriyeli bir kişinin terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye ile Türkiye arasındaki kuryeliğini yaptığı ve örgüt üyelerini sınırdan geçirdiği belirlendi.



Jandarma ekipleri, bu kişiyi Suriye sınırındaki Salihler Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #akçakale #şanlıurfa #suriye #kurye #pkk #pyd
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