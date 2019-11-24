Rabia Naz Vatan'ın DNA raporu açıklandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de, yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle iligli yeni gelişme yaşandı. Vatan'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profili baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan ile uyumlu çıktı.

11 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nca iki rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümünün beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Baba Şaban Vatan ise, kızının trafik kazası sonucu yaralandığını ve çarpan kişi ya da kişilerin kızını yaralı halde evinin önüne bıraktığını iddia etti.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan rapora göre, sol el tırnağında erkek DNA'sı tespit edildi. Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına izin vermemişti.

Soruşturma titizlikle sürdürülürken baba Şaban Vatan ve ailesinden iki hafta önce alınan DNA profili örneği açıklandı.

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunda tespit edilen sol el tırnağındaki erkek DNA profili baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan ile uyumlu çıktı.

Raporda, anne Atika Vatan'ın ise DNA profiline rastlanılmadığı belirtildi.



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