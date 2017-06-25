Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah namaz kıldığı camide kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Daha sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdim. Şu an bir sorun yok. Toparladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Erdoğan bayram namazı sonrası açıklamada bulundu. Erdoğan, "Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdim. Şu an bir sorun yok. Toparladım" dedi.



CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan, saat 05.15 sıralarında Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne geldi.



Namazın başlamasına yakın Erdoğan cami içinde rahatsızlandı. Kısa süreli rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



CAMİDE YAŞANANLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına devam edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programını izleyen Hürriyet muhabiri Aziz Özen, bu sabah bayram namazı öncesi camide yaşananları şöyle anlattı:



"Cumhurbaşkanı saat 05.20’de camiye geldi. Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra namaz için camide beklemeye başladı. Saat 06.00 sıralarında otururken hafif sola doğru eğilmesi dikkat çekti. Bunun üzerine önce korumaları hemen Cumhurbaşkanı'nın yanına geldi, ardından doktorlar geldi. Sedye getirildi ve Cumhurbaşkanı caminin alt kısmına indirildi. Olayın ardından basın mensupları ve canlı yayın araçları camiden uzaklaştırıldı. Namazın ardından basın mensupları tekrar açıklamanın yapılacağı yere alındı.



PROGRAM AYNEN DEVAM EDECEK



Cumhurbaşkanı şekere bağlı bir tansiyon dengesizliği yaşadığını söyledi. Kendisini iyi gördük. Ardından Kısıklı’daki ikametgahına geçti. Cumhurbaşkanı'nın programı aynen devam edecek ve biz de diğer basın mensuplarıyla birlikte gün boyunca izleyeceğiz."



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Bu arada, Erdoğan'ın rahatsızlığından dakikalar önce camide çekilen fotoğrafı o sırada cemaatte olanlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



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