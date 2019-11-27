Rahmi Turan'dan Muharrem İnce'ye telefon! İşte konuşulanlar
Muharrem İnce, Beştepe'ye gittiği iddiasını yazan Rahmi Turan ile telefonda görüştüklerini açıkladı
GÜNDEM 27.11.2019, 19:43 27.11.2019, 19:53
Muharrem İnce, Beştepe'ye gittiği iddiasını ortaya atan gazeteci Rahmi Turan ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
İnce, Rahmi Turan'ın kendisini arayıp özür dilediğini duyurdu.
İnce'nin açıklaması şöyle;
Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi.
DAVA AÇMIŞTI
CHP’li Muharrem İnce, gazeteciler Rahmi Turan’a 5 kuruş, Talat Atilla’ya 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.
ulusal.com.tr
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