banner1199

banner1197

Rahmi Turan: Yanlış yaptığımı düşünüyorum

Türkiye üç gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın "Külliye'de Erdoğan ile görüşen CHP’li" iddiasını tartışıyor. Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin tepkisi sonrası Rahmi Turandan yeni açıklama geldi

GÜNDEM 23.11.2019, 02:02 23.11.2019, 02:13
Rahmi Turan: Yanlış yaptığımı düşünüyorum

Rahmi Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin tepkisi sonrası Rahmi Turandan yeni açıklama geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Yanlış yaptığımı düşünüyorum." dedi.

"Haber kaynağına güvenmekle pişmanlık duydunuz mu" sorusunu yanıtlayan Turan, "durum onu gösteriyor" yanıtını verdi.

Habertürk'e konuşan Turan, "Her insan hata yapar" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

#Rahmi Turan #chp #muharrem ince
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P