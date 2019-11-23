Rahmi Turan: Yanlış yaptığımı düşünüyorum
Türkiye üç gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın "Külliye'de Erdoğan ile görüşen CHP’li" iddiasını tartışıyor. Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin tepkisi sonrası Rahmi Turandan yeni açıklama geldi
GÜNDEM 23.11.2019, 02:02 23.11.2019, 02:13
Rahmi Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin tepkisi sonrası Rahmi Turandan yeni açıklama geldi.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Yanlış yaptığımı düşünüyorum." dedi.
"Haber kaynağına güvenmekle pişmanlık duydunuz mu" sorusunu yanıtlayan Turan, "durum onu gösteriyor" yanıtını verdi.
Habertürk'e konuşan Turan, "Her insan hata yapar" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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