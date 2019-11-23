Rahmi Turan, kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin tepkisi sonrası Rahmi Turandan yeni açıklama geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Yanlış yaptığımı düşünüyorum." dedi.

"Haber kaynağına güvenmekle pişmanlık duydunuz mu" sorusunu yanıtlayan Turan, "durum onu gösteriyor" yanıtını verdi.

Habertürk'e konuşan Turan, "Her insan hata yapar" ifadelerini kullandı.

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