Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma olarak belirlendi. Müslümanların en mübarek ayı 24 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramının birinci günü olacak.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Şubat 2020 Salı üç aylarin başlangici

27 Şubat 2020 Perşembe Regai̇b Kandi̇li̇

21 Mart 2020 Cumartesi̇ Mi̇raç Kandi̇li̇

07 Ni̇san 2020 Salı Berat Kandi̇li̇

24 Ni̇san 2020 Cuma Ramazan Başlangıcı

19 Mayis 2020 Salı Kadi̇r Gecesi̇

23 Mayis 2020 Cumartesi̇ Arefe

24 Mayis 2020 Pazar Ramazan Bayramı (1.gün)

25 Mayis 2020 Pazartesi̇ Ramazan Bayramı (2.gün)

26 Mayis 2020 Salı Ramazan Bayramı (3.gün)

30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı (1.gün)

1 Ağustos 2020 Cumartesi̇ Kurban Bayramı (2.gün)

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı (3.gün)

3 Ağustos 2020 Pazartesi̇ Kurban Bayramı (4.gün)

29 Ağustos 2020 Cumartesi̇ Aşure Günü

28 Eki̇m 2020 Çarşamba Mevli̇d Kandi̇li̇

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