Rasulayn'da bir eve tuzaklanan 565 havan imha edildi

Rasulayn'da sivil bir eve 565 havan tuzaklandı. Komandolar evi havandan temizledi.

Barış Pınarı Harekatı ile bölgede görev yapan mehmetçik PKK/YPG'nın tuzakladığı havanları imha etti.

Kahraman komandolarımızın tecrübesi ve dikkati sayaseinde bir facia engellenmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bu görüntüler ise Tel Abyad ve Rasulayn'da çekildi.

Özellikle batı merkezli yayın ve yardım kuruluşları tarafından servis edilen yalan haberlere bu görüntülerle cevap verildi.

PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde vatandaşların özgürce ibadetlerini yerine getirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Tel Abyad Ermeni Ortodoks, Rasulayn Süryani Ortodoks ve Siral Katolik kiliselerinin ibadete açıldığı vurgulandı.

ulusal.com.tr