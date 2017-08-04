Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Uyuşturucu maddeler alkol, sigara ya da internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek bütün zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekun yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz. AFAD olarak deprem başta olmak üzere, afetlere hazırlık konusunda yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Allah korusun. Bu husustaki hazırlıklarımızı her geçen gün ve her geçen ay kuvvetlendirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Cazibe merkezleriyle ilgili yatırımlar bir nihayete doğru yaklaştı. Başbakanımız bu meselenin üzerinde çok ciddiyetle duruyor. Çünkü biliyorsunuz 23 ili içine alan Cazibe Merkezleri Programı, bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamı artıracak, bölgeyi ekonomik açıdan ziyadesiyle canlandıracak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Uyuşturucu maddeler alkol, sigara ya da internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek bütün zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekun yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz." dedi.



Akdağ, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, havalimanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret eden Akdağ, burada yaptığı açıklamada, bugünlerde yoğun şekilde Cazibe Merkezleri Programı üzerinde çalıştıklarını belirtti.







Başbakan Binali Yıldırım'ın, cazibe merkezleriyle ilgili kendisi ve bakanlara verdiği vazifeyi yerine getirdiklerini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:



"Başbakan Yardımcımız Fikri Işık'ın koordinatörlüğünde cazibe merkezleriyle ilgili yatırımlar bir nihayete doğru yaklaştı. Başbakanımız bu meselenin üzerinde çok ciddiyetle duruyor. Çünkü biliyorsunuz 23 ili içine alan Cazibe Merkezleri Programı, bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamı artıracak, bölgeyi ekonomik açıdan ziyadesiyle canlandıracak. Erzurum'a da bir çok yatırımcı müracaat etti. İnşallah çok sayıda istihdam sağlanacak yeni döneme giriyoruz."



Akdağ, programı çok önemsediklerini vurgulayarak, "Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan batıdaki şehirlerimize, sanayi şehirlerimize göç olsun istemiyoruz. İki sebeple istemiyoruz. Birincisi bölgenin kalkınması açısından, ikincisi de batıdaki şehirlerinde aşırı kalabalık ve hızlı şehirleşmenin getirdiği problemleri yaşamamak için. Bu meselenin üzerinde hükümet olarak ciddi şekilde duruyoruz. Yoğun bir biçimde çalışıyoruz. birçok yatırımcının talebi var. Tabi bu yatırımların sürdürülebilir olması çok önemli." dedi.







Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Akdağ, "Nasip olursa bu son Bakanlar Kurulu belirlemesinden sonra bazı yeni hamlelerimiz olacak. Bunlardan birisi de uyuşturucuyla mücadele meselesi. Bu mesele koordinasyonu itibariyle benim uhdeme verildi. Uyuşturucuyla mücadele meselesi 8 bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, ülkenin geleceği, gençlerin geleceği açısından çok çok önemli bir mesele." ifadelerini kullandı.



Bağımlılıkla mücadele ve afetlere hazırlıkta yeni dönem



Başbakan Yardımcısı Akdağ, bağımlılıkla mücadelenin çerçevesinin genişletileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz uyuşturucu dediğimiz zaman bir takım zararlı, bağımlılık yapan maddeler ile alkolü içine alan bir mücadeleden bahsediyoruz. Bunu bağımlılıkla mücadele çerçevesinde genişletiyoruz. Başbakanımız Yıldırım'ın talimatlarıyla 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu' şeklinde geliştireceğimiz çalışmalarda sigaraya karşı mücadeleyi internet ve dijital, elektronik bir takım kullanımı olan cihazlar ve mecralarla alakalı bağımlılığı da bunun içine dahil ediyoruz. Yani uyuşturucu maddeler alkol, sigara ya da internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek bütün zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekun yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Başbakan yardımcısı olarak takip edeceğim meselelerin önemlilerinden birisi bu."







Doğal afetlere hazırlık konusunda da yeni bir döneme girildiğini anlatan Akdağ, "Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kuruluşuyla bütün dünyada çok takdir edilen yeni bir organizasyona sahip oldu. AFAD ile bütün bakanlıkların çalışmaları gerek. Bu kurum gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yaşadığımız afetlerde çok başarılı çalışmalar gösterdi." diye konuştu.



Akdağ, afetlere hazırlığın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Elbette deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık kısmı, işin en önemli kısmıdır. Allah korusun bir afet olduğunda zamanında, yerinde ve hızlı müdahale önemli. Biz afet mücadelesini biz üçe ayırıyoruz. Birincisi afet riskinin azaltılması ve afete marşı insanların eğitilmesi. İkincisi müdahale ki bunun elbette hızlı ve zamanında olması gerekiyor. Üçüncüsü de afetten sonraki iyileştirmelerin yerinde ve zamanında yapılması. Bu hususta bundan yaklaşık bir hafta kadar önce ilgili bakanlarımızla bir araya geldik. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın üzerine düşen ciddi görevler var. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki ciddi bir çalışma yapmış. AFAD olarak deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Allah korusun. Bu husustaki hazırlıklarımızı her geçen gün ve her geçen ay kuvvetlendirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz."