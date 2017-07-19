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Reina canisi İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

Reina katliamında tetikçiye silahları veren İbrahim Asparov Danimarka'da yakalanıp tutuklandı, Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Reina canisi İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

Reina katliamının firari şüphelisi Ibrahim Asparov Danimarka'da yakalandı.

Danimarka'da daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Asparov tutuklandı. Ankara'nın Danimarka'dan iadesini istediği caninin Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. 

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, Reina katliamının tetikçisi Abdulkadir Masharipov'a silahları veren 'Danyelik İbrahim' kod adlı İbrahim Asparov'un mahkemeye gizlilik içinde çıkarıldığı ve tutuklama kararının ardından cezavene konduğu öğrenildi. Caninin yakalandığı evde bazı bilişim ekipmanları ele geçirildiği, savcılığın bunları incelediği belirtildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #pkk
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