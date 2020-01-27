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Reina'daki terör saldırısı davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

GÜNDEM 27.01.2020, 13:39
Reina'daki terör saldırısı davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Reina terör saaldırısı, 2017 İstanbul gece kulübünde Beşiktaş'ta gerçekleşmişti. Bu saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA
#reina #Masharipov #müebbet
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