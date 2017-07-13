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'Reis' filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ'den gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

'Reis' filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ'den gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı ve 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ mensupluğundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı. 

KARABİBER DE YAKALANDI

Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. 

Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. 

Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #reis #Ali Avcı #fetö
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