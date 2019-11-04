Rekor katılım haberi geldi! Geleceğe Nefes fidan kampanyasında son durum! Fidan kampanyasına katılım

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ve 11 milyon ağacın toprakla buluşacağı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Geleceğe Nefes internet sitesinden yapılan fidan sahiplenmede sayı 10 milyona ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "11 Kasım’da Cumhurbaşkanımız [email protected]’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz #GeleceğeNefes etkinliğimiz için Ankara’daki son çalışmaları inceledik. 81 ilimizde dikeceğimiz #11MilyonFidan nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olacak... http://GelecegeNefes.com" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha yeşil bir Türkiye için hep beraber elele! #GeleceğeNefes olacak bu anlamlı projeden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın @bekirpakdemirli'yi tebrik ediyorum." dedi.

ulusal.com.tr