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Resmi Gazete'de yeni iki KHK yayımlandı (693 ve 694 sayılı KHK)

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yeni iki KHK yayımlandı (693 ve 694 sayılı KHK)

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

693 sayılı KHK ile terör örgütleri ile ilişkisi belirlenen kamu görevlileri hakkında ihraç kararları yer alırken daha önce ihraç edilmelerine rağmen suçlu bulunmayanların göreve iadesine karar verildi

Adalet Bakanlığı'ndan 142 personel ihraç edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 personel ihraç edildi.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 32 kişi ihraç edildi.
Mahalli İdari personelden 166 kişi ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 kişi ihraç edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 106 kişi ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 40 kişi ihraç edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 59 kişi ihraç edildi.
YÖK'e bağlı kurumlardan 120 kişi ihraç edildi.
Adalet Bakanlığı'ndan 29 kişi göreve iade edildi.

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Etiketler; #Resmi Gazete #yeni khk
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