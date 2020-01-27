R.I.P. ne demek? R.I.P. açılımı
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ingilizce kısaltmalardan olan R.I.P. ne demek? RIP ne anlama geliyor ve açılımı nedir?
GÜNDEM 27.01.2020, 10:05
Dünya çapında ünlü olan insanların ölümünün ardından kullanılan R.I.P. kısaltması, ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ardından da kullanılınca sosyal medya kullanıcıları R.I.P.'nin anlamını araştırmaya başladı.
R.I.P., ingilizce bir kısaltmadır açılımı ise "Rest in Peace"dir. Rest in Peace'in baş harflerinden oluşan kısaltma Türkçe'de "Huzur içinde yatsın" anlamına gelir.
ulusal.com.tr
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P