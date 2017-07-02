CIA'in kalemşörü Michael Rubin, Türkiye aleyhtarı yazılarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün FETÖ'cülerin hazırladığı raporu sosyal medya hesabından paylaşan Rubin, bu kez Türkiye'nin sözde çöküşünü yazdı. Beyaz Saray’ın Türkiye'nin çöküşünü nasıl yöneteceğini düşünmesi gerektiğini savunan Rubin “Türkiye bu uçurumdan tek parça kurtulamayabilir” ifadelerini kullandı.

CIA'nın eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, Amerika'nın Türkiye'nin sözde çöküşünü nasıl yöneteceğini düşünmesi gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Rubin, geçtiğimiz gün FETÖ'cülerin hazırladığı 15 Temmuz raporunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



Türkiye karşıtı söylemleri ve FETÖ yanlısı mesajları ile tanınan Rubin, yazısında İncirlik üssünün artık alternatifleri olduğunu söyledi. Rubin "Amerika, İncirlik'ten yapabileceği her şeyi Romanya'dan, Ürdün'den hatta Irak ve Suriye'nin Kürt bölgelerinden de yapabilir" ifadelerini kullandı.



Rubin, ABD destekli darbe kalkışmasını yapan FETÖ'ye yönelik operasyonları da, ABD'nin tezgahlayıp FETÖ'cülerin uygulamaya koyduğu Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına benzetti. Rubin, FETÖ operasyonlarındaki delillerin sahte olduğunu savundu.



Türk halkının aklıyla alay eden, ortaya attığı sözde iddialarla kamuoyunda şüphe uyandırıp toplumsal kutuplaşmayı körüklemeye çalışan Rubin'in çirkin iddiaları arasında Türkiye'de güneydoğudaki bazı bölgeleri devletin kontrol edemediği ve buralardaki halkın sınırların değişmesini tartıştığı da yer alıyor.



Erdoğan'ın Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanmak istediğini yazan Rubin "Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un düşünmesi gereken soru, Türkiye'yle nasıl iyi dost oluruz değil, Türkiye'nin çöküşünü nasıl yöneteceğiz olmalıdır. Bu uçurumdan Türkiye tek parça kurtulamayabilir” ifadelerini de kullandı.



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