Rum Kesimi, Lahey Adalet Divanı'na başvurdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tarihi adımları Yunanistan, Rum Kesimi ve Avrupa Birliği'ni hareke geçirdi.

Türkiye ve Libya'nın imzaladığı mutabakat muhtırası ile panikleyen Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri koruma altına almak için Lahey Adalet Divanı'na başvurdu.

Türkiye'nin iki sondaj ve iki sismik araştırma gemisi ile bölgede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yapılan başvuru hakkında Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis açıklama yaptı.

Anastasiadis, bölgelerindeki haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını kaydetti.

Rum Kesimi daha önce 1978 yılında, Ege'deki Kıta sahanlığı ile ilgili Lahey Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Ancak Divan'ın yargı süreci için tarafların başvuruyu müşterek olarak bildirmesini söylemesi ile, başvuru geçersiz sayılmıştı.

Uzmanlara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Lahey'e yapacağı başvuru ile durumu lehine çevirebilir.

Öte yandan Libya varılan mutabakatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğu bildirildi.



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